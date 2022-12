Bangladesh: inaugurata a Dacca la prima linea metropolitana nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha inaugurato oggi la prima linea nazionale di metropolitana, progettata per alleviare il traffico della capitale Dacca. La prima ministra Sheikh Hasina ha presieduto la cerimonia di taglio del nastro ed è diventata ufficialmente la prima passeggera della metropolitana, realizzata col sostegno tecnico e finanziario del Giappone. La metropolitana, battezzata Mrt-6, si snoda lungo un tracciato sopraelevato di 20,1 chilometri e 16 stazioni, dal distretto periferico di Uttara sino al centro commerciale di Motijheel. E' progettata per trasportare 60mila viaggiatori all'ora. L'Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (Jica) ha sostenuto circa il 75 per cento del costo complessivo dell'opera, tramite prestiti ad un tasso agevolato dello 0,01 per cento. L'infrastruttura è il culmine di sforzi pluridecennali da parte di diversi governi succedutisi alla guida del Paese, e di un piano strategico per i trasporti varato nel 2005. Dacca, città che conta 22,5 milioni di abitanti, è uno dei centri urbani più congestionati del pianeta, e sino ad oggi è stata sostanzialmente priva di un reale sistema di trasporti pubblici. (Inn)