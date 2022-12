Corea del Sud: fiducia imprese ancora in calo a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia delle imprese della Corea del Sud ha registrato un ulteriore calo nel mese di dicembre, per effetto del deterioramento del quadro economico globale. Il Business Survey Index (Bsi), che riflette il clima di fiducia trasversale alle imprese di tutti i settori economici ha registrato a dicembre una contrazione di un punto, attestandosi a 74. Si tratta del quarto calo mensile consecutivo riferito dalla Banca di Corea, in un contesto di rapido aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione. L'indice Bsi del settore manifatturiero, in particolare, ha registrato una contrazione di tre punti - da 74 a 71 - mentre quello del settore non manifatturiero è rimasto invariato a 76 punti. (segue) (Git)