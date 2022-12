Usa: Titolo 42, Biden commenta la decisione della Corte Suprema, "va attuata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito ieri, 27 dicembre, che il decreto che autorizza l'espulsione dei migranti dagli Stati Uniti, noto con il nome di "titolo42", debba rimanere in vigore sino a quando non si saranno conclusi i ricorsi legali presentati da 19 Stati a guida repubblicana. La Corte Suprema ha accolto con cinque voti favorevoli e quattro contrari la richiesta presentata da alcuni Stati repubblicani di non cancellare una legge applicata dall'amministrazione dell'ex presidente, Donald Trump. Il Titolo 42 è infatti entrato in vigore all'inizio della pandemia del nuovo, nel marzo del 2020, come misura di contenimento dei contagi. L'articolo consente alle autorità di espellere automaticamente le persone che, essendo entrate illegalmente nel Paese, possono aver eluso i controlli medici finendo per rappresentare un pericolo per la salute. Il dispositivo, rinnovato a più riprese, è applicabile alle persone in arrivo da Messico e Canada, cui non viene concessa la possibilità di presentare domanda di asilo. L'amministrazione dell'attuale presidente, Joe Biden, ha cercato più volte di porre un termine al provvedimento, obiettivo sin qui impedito da una lunga serie di ricorsi giudiziari. Gli Stati Usa al confine con il Messico avvertono che la revoca del Titolo 42 esacerberebbe ulteriormente la crisi migratoria senza precedenti già in corso tra i due Paesi, dove quest'anno si sono registrati più di 2,5 milioni di attraversamenti illegali. (Was)