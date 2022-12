Usa: cancellazione voli, segretario Trasporti Buttigieg convoca ad di Southwest Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, ha convocato l'amministratore delegato di Southwest Airlines, Bob Jordan, per ricevere chiarimenti in merito alla cancellazione di migliaia di voli che hanno causato il caos nei trasporti nazionali dopo il Natale. Lo riferisce una nota del dipartimento dei Trasporti, secondo cui Buttigieg si è fatto portavoce dell'ira dei passeggeri bloccati negli aeroporti, e ha minacciato provvedimenti nei confronti della compagnia aerea, se quest'ultima non si attiverà per assistere e risarcire la clientela. Il segretario "si aspetta che la compagnia aerea tenga fede agli impegni assunti con i passeggeri, fornisca voucher per i pasti, rimborsi e soggiorni in albergo per quanti subiscono ritardi significativi o cancellazioni dovute alle decisioni e alle azioni di Southwest", recita la nota del dipartimento. Buttigieg ha parlato anche coi rappresentanti del sindacato dei piloti e degli assistenti di volo della compagnia. Secondo Southwest Airlines, la cancellazione di migliaia di voli a partire dall'inizio di questa settimana è dovuta in parte alla tempesta invernale che imperversa su parte degli Stati Uniti. La compagnia ha cancellato oltre il 60 per cento dei suoi voli nell'arco degli ultimi tre giorni. (Was)