Governo: via libera Cipess a provvedimenti su infrastrutture, ambiente e sanità (3)

- Quanto al compatto sanitario il Cipess ha approvato il riparto del contributo di 20 milioni di euro per l’attività degli Irccs in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza. Il Comitato ha approvato anche una modifica della propria delibera relativa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2021 (Delibera Cipess n. 70/2021). Tale intervento si è reso necessario per tenere conto di ulteriori 14 milioni di euro destinati all’incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie in attuazione di quanto previsto dal comma 435 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per quel che riguarda la ricostruzione post sisma dell’Abruzzo 2009 il Cipess ha approvato l’assegnazione di un importo complessivo di euro 329.741,82 al Programma di sviluppo Restart a favore dell’intervento “Eagle’s wings around the world. Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico”, a titolarità del Comune de L’Aquila, finalizzato allo sviluppo del territorio abruzzese colpito dal sisma del 2009. Il Comitato ha altresì approvato l’assegnazione all’Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) di risorse pari a 2.419.776,20 euro, per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma del 2009, destinate alla voce di spesa “indennizzo per traslochi e deposito di mobilio” – Annualità 2020/2023. Il Cipess ha inoltre approvato l’assegnazione di risorse per il finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per l’annualità 2023 a favore delle amministrazioni del territorio istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009. Infine, è stata approvata la variazione della Stazione appaltante in “Agenzia regionale di Protezione Civile”, anziché “Regione Abruzzo”, per l’intervento di ricostruzione dell’immobile ex INAPLI, oggetto di finanziamento con due assegnazioni del Cipe (Delibere Cipe n. 48/2016 e n. 24/2018). (segue) (Com)