Milano: fermato il quarto ragazzo evaso dal carcere Beccaria

- Nella serata di oggi i carabinieri di Sesto San Giovanni hanno catturato il quarto dei sette evasi il giorno di Natale dal carcere Beccaria di Milano. Si tratta di un giovane marocchino di 17 anni. I militari sono intervenuti in Piazza Marinai d’Italia a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino pervenuta direttamente alla centrale operativa dei carabinieri di Sesto San Giovanni per la presenza di un gruppo di ragazzi ascoltavano musica ad alto volume. Alla vista dei Carabinieri, alcuni di loro sono scappati, venendo poi fermati dagli agenti. Durante l'identificazione, uno di loro è stato identifica come uno degli evasi dall’istituto penitenziario minorile di Milano. Il ragazzo, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, verrà accompagnato nuovamente al Beccaria. (Com)