Ucraina: Zelensky, liberazione nostri territori al centro del discorso di fine anno al Parlamento

- La liberazione dei territori dell'Ucraina, il ritorno dei nostri nelle loro case e l'avvicinamento ai nostri partner. Sono questi gli obiettivi nazionali dell'Ucraina di cui il presidente Volodymyr Zelensky parlerà nel suo discorso alla Verkhovna Rada (il Parlamento monocamerale di Kiev) di fine anno. "Questa settimana sarà importante per l'Ucraina dal punto di vista politico. Entriamo nel prossimo anno e dobbiamo mantenere una comprensione comune dei nostri obiettivi nazionali", ha detto Zelensky in un videomessaggio. "Naturalmente, questi obiettivi sono la liberazione della nostra terra dal nemico, così come la restaurazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina, il ritorno del nostro popolo a casa, l'ulteriore riavvicinamento del nostro Stato ai partner chiave, l'apertura di nuove opportunità per l'Ucraina nel mondo: questi sono tutti compiti per il prossimo futuro. E non solo per lo Stato, ma anche per ognuno di noi", ha detto Zelensky. "Presto presenterò la mia opinione sull'attuazione di questi compiti nel messaggio annuale alla sulla situazione esterna e interna dell'Ucraina. Voglio che questo messaggio non sia un rapporto, ma una conversazione con voi sul prossimo anno", ha concluso il presidente. (Kyu)