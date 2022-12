Usa: Titolo 42, Biden commenta la decisione della Corte Suprema, "va attuata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato ieri la decisione della Corte Suprema di mantenere in vigore il "Titolo 42": l'ordinanza varata dall'ex presidente Donald Trump che autorizza i respingimenti di migranti al confine sulla base dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia. Secondo Biden, l'ordinanza ha già esaurito da tempo la sua funzione, ma la decisione della Corte va comunque rispettata: "A quanto pare la Corte non deciderà sino a giugno, e nel frattempo dovremo attuare (l'ordinanza). Penso però che abbia esaurito da tempo la sua validità", ha dichiarato il presidente. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha confermato che il governo federale continuerà a dare attuazione al Titolo 42, e nel frattempo si prepara a "gestire il confine in maniera sicura, ordinata e umana quando alla fine il Titolo 42 verrà revocato". (segue) (Was)