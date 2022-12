Giappone: intelligence Usa tra i segreti divulgati da un ex capitano della marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- I segreti di Stato violati da un comandante della Forza marittima di autodifesa del Giappone includono anche informazioni d'intelligence provenienti dagli Stati Uniti, e relative ai movimenti di forze armate straniere. Lo riferiscono fonti governative giapponesi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il comandante - Takahashi Inoue, di 54 anni - è stato licenziato lunedì 26 dicembre con l'accusa di aver divulgato informazioni riservate, violando la Legge sui segreti di Stato. Nel marzo 2020 Inoue avrebbe trasmesso informazioni riservate relative alla "situazione attorno al Giappone", alle operazioni e all'addestramento delle forze navali giapponesi a un ex ammiraglio. Secondo "Kyodo", la vicenda ha suscitato nervosismo a Washington, dove il Giappone sarebbe stato criticato per la gestione inadeguata delle informazioni classificate. Il ministero della Difesa giapponese ha annunciato l'apertura di una indagine interna, e ha richiesto al reparto delle Forze di autodifesa incaricato della raccolta e dell'analisi delle informazioni di presentare un rapporto in merito all'accaduto. Al momento non risulta che l'ex ammiraglio che ha ricevuto le informazioni riservate le abbia rese di pubblico dominio. La vicenda desta però forte preoccupazione a Tokyo, dove si teme una perdita di fiducia da parte degli Stati Uniti. Il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha dichiarato durante una conferenza stampa che quanto accaduto "mina la fiducia pubblica ed è estremamente riprovevole. Prendiamo la questione con la massima serietà e faremo tutto il necessario per ripristinare la fiducia", ha detto il ministro, anticipando misure più stringenti nelle interazioni tra personale militare attivo e in congedo. (Git)