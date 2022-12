Giappone: Kishida suggerisce ritorno alle urne come referendum su aumento tassazione per la Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha suggerito ieri la possibilità di convocare elezioni generali anticipate entro il 2024, come una sorta di referendum sui piani del suo esecutivo per un aumento della pressione fiscale da destinare al consistente incremento del bilancio della Difesa. Intervistato nel corso di una trasmissione televisiva, il primo ministro ha dichiarato che il suo governo deciderà le tempistiche esatte dell'aumento della tassazione sulle aziende, sul reddito e sui tabacchi necessario a raccogliere i fondi per il riarmo, ma che "prima di allora ci sarà un'elezione". La Costituzione giapponese attribuisce proprio al primo ministro il potere di sciogliere la Camera dei rappresentanti, la camera bassa della Dieta del Giappone. L'attuale legislatura quadriennale scadrebbe a ottobre 2025. Quanto all'aumento della pressione fiscale, secondo Kishida dovrebbe avvenire "nei tempi appropriati" tra il 2024 e il 2027. L'idea di indire elezioni anticipate è già stata approvata dal segretario generale del Partito liberaldemocratico, Koichi Hagiuda. (segue) (Git)