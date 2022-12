Giappone: Kishida suggerisce ritorno alle urne come referendum su aumento tassazione per la Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese intende aumentare il bilancio della Difesa nazionale per il periodo 2023-2027 sino a circa 43 mila miliardi di yen (318 miliardi di dollari), un incremento superiore al 50 per cento rispetto all’attuale piano di spesa quinquennale. L’aumento di circa 27.400 miliardi di yen rispetto a quanto originariamente pianificato riflette il deterioramento del quadro di sicurezza regionale, e le minacce crescenti poste da Cina e Corea del Nord. Nei giorni scorsi il premier giapponese ha nuovamente discusso la questione con il ministro delle Finanze, Shunichi Suzuki, e con quello della Difesa, Yasukazu Hamada. La sfida immediata resta il reperimento di risorse di finanziamento addizionali, dal momento che la salute fiscale del Giappone è già oggi la peggiore tra le maggiori economie industrializzate, con un debito pubblico più che doppio rispetto al prodotto interno lordo. Non mancano inoltre in Giappone quanti affermano che un così macroscopico aumento del bilancio della Difesa rischia di innescare reazioni ostili da parte dei principali avversari regionali, comportando un peggioramento del quadro di sicurezza regionale, anziché stabilizzarla. (segue) (Git)