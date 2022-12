Giappone: Kishida suggerisce ritorno alle urne come referendum su aumento tassazione per la Difesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione fiscale del Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp) ha concordato nei giorni scorsi una proposta che prevede di destinare alla Difesa l'un per cento degli introiti fiscali generati dalla tassazione sul reddito. La proposta, definita di una "tassa per la difesa", è parte delle misure allo studio del governo giapponese per finanziare il significativo aumento dei fondi che verranno destinati al riarmo e alla sicurezza del Paese nei prossimi armi. Nello specifico, i fondi verrebbero reperiti riorientando parte dell'addizionale del 2,1 per cento sulla tassazione sul reddito che attualmente finanzia le opere di ricostruzione e decontaminazione delle aree colpite dal terremoto e dallo tsunami del 2011, e che genera annualmente entrate per circa 3 miliardi di dollari. (segue) (Git)