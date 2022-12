Giappone: Kishida suggerisce ritorno alle urne come referendum su aumento tassazione per la Difesa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei cittadini giapponesi è contraria a un aumento della pressione fiscale per finanziare il raddoppio del bilancio nazionale della Difesa nell'arco dei prossimi cinque anni. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dall'agenzia di stampa "Kyodo", che complica ulteriormente gli ambiziosi piani del governo del premier Fumio Kishida per il riarmo della terza potenza mondiale. Il 63,9 per cento delle 1.051 persone interpellate dal sondaggio si è detto contrario all'aumento della pressione fiscale a sostegno del bilancio delle forze armate. Il 53,6 per cento dei partecipanti al sondaggio si è detto contrario ad aumentare il bilancio della Difesa, ma il 50,3 per cento è favorevole a dotare il Paese di "capacità di contrattacco". Tuttavia, ben l'87,1 per cento dei cittadini giapponesi afferma che il primo ministro Kishida non ha spiegato adeguatamente i piani del governo sul fronte fiscale. Il sondaggio attribuisce all'esecutivo in carica un tasso di approvazione del 33,1 per cento, invariato rispetto al mese scorso. (Git)