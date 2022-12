Kosovo: conclusa senza incidenti manifestazione serbi del nord a Rudare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa senza incidenti la grande manifestazione dei serbi che vivono nel nord del Kosovo, nei pressi di una delle barricate erette a Rudare, nel nord del Kosovo. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rts", secondo cui i serbi si sono riuniti per protestare contro il comportamento delle autorità di Pristina e chiedere giustizia per i connazionali arrestati. Il figlio di uno di questi, Dejan Pantic, ha detto che il padre, ex agente della polizia kosovara, è stato arrestato "solo perché serbo" e che di lui non ha più avuto notizie. "Questa è una violazione di tutti i diritti umani. Perché l'Europa e la comunità internazionale tacciono? Faccio appello a loro affinché reagiscano e correggano questa ingiustizia. E' una caccia alla nostra gente", ha detto Pantic. I presenti, arrivati anche dal centro e dal sud del Kosovo, hanno dispiegato una bandiera serba lunga 250 metri e hanno portato diversi striscioni. Secondo il sindaco di Strpce la polizia del Kosovo ha fermato e respinto gli autobus diretti alla protesta dalla stessa città, e ha multato tutti coloro che non avevano la carta d'identità del Kosovo. (segue) (Seb)