Kosovo: anniversario partito Ldk, leader Abdixhiku rende omaggio al fondatore Rugova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lumir Abdixiku, ha reso oggi omaggio alla tomba dell’ex presidente kosovaro Ibrahim Rugova, fondatore della forza politica. La giornata di oggi segna il 33mo anniversario della nascita del partito. Abdixhiku ha dichiarato che il percorso avviato dal presidente Rugova “continua a rimanere lo stesso e non è ancora terminato”. Secondo il leader Ldk, il Kosovo deve puntare a diventare uno stato membro della Nato e dell'Unione Europea, per “realizzare un sogno” iniziato 33 anni fa. "Abbiamo iniziato questa giornata rendendo onore al presidente del Kosovo, Ibrahim Rugova, l'uomo che ha fondato la Lega Democratica del Kosovo. Il percorso del presidente Rugova continua a rimanere lo stesso. Questo progetto iniziato 33 anni fa continua e non è ancora terminato, poiché il Kosovo dovrebbe diventare uno stato membro della Nato e dell'Ue e completare così un sogno iniziato 33 anni fa", ha affermato Abxhiku.(Alt)