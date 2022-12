Difesa: prima tappa delle visite natalizie del ministro Crosetto ai militari impegnati all’estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un approccio tutto italiano, riconosciuto e stimato nel mondo, che produce risultati efficaci per l’immagine dell’Italia con ritorni positivi in ogni settore. “Questo significa essere Nazione” ha spiegato portando al personale il saluto e il ringraziamento dello Stato. In Ungheria il ministro Crosetto ha anche incontrato il suo omologo Kristof Szalay-Bobrovniczky. Un lungo e cordiale colloquio incentrato sulla comune visione, soprattutto in ambito Nato e Ue, relativamente alle nuove sfide che caratterizzano lo scenario strategico. Dal ministro ungherese è giunto il ringraziamento per l'importante contributo italiano al Battle Group che ha l'obiettivo di garantire la sicurezza del fianco Est dell'Alleanza. Al centro del colloquio anche la situazione in Ucraina e l'eccellente stato della cooperazione italo-ungherese anche nell'ambito della missione Nato in Kosovo (Kfor). (Com)