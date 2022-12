Difesa: gli auguri di Natale del ministro Crosetto ai militari italiani in Bulgaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Difesa abbiamo l'abitudine di creare occasione per ricordare quanti si sono sacrificato per noi, i nostri Caduti, i nostri veterani. Dobbiamo e vogliamo, con forza, avere l'occasione per ringraziare anche coloro che nella loro attività di tutti i giorni rappresentano il loro paese in Patria e all'estero"* ha spiegato il Ministro rimarcando il valore del lavoro delle Forze armate nel costruire ponti tra Paesi, facendo guadagnare all'Italia rispetto e gratitudine come accaduto, ad esempio, in Afghanistan, Libano, Kosovo. “La somma di tanti atti singoli fa bene al nostro Paese”* ha detto il ministro rimarcando che i militari italiani presenti sul fianco Est testimoniano la presenza dell’Europa e della Nato in un territorio di confine rispetto a una guerra che stiamo subendo da quasi un anno; e far sentire la vicinanza dell’Italia all’Alleanza che si sta contrapponendo alla Russia in difesa dell’Ucraina. (segue) (Com)