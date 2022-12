Ucraina: Tajani, Putin parla di dialogo ma bombarda i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin dice di voler aprire un negoziato ma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani in una intervista alla "Stampa" ritiene che non c'è da fidarsi: "I fatti ci dicono di no. Se fosse vera e sincera questa disponibilità credo che non ci sarebbe stato quel bombardamento alla vigilia di Natale. Alle parole di Putin non seguono i fatti. Un segnale potrebbe arrivare dalla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per il momento non lo abbiamo visto". L'Italia manderà ancora armi all'Ucraina: "Il Parlamento si è espresso pochi giorni fa in questo senso e il governo ha una posizione molto chiara". Il Natale è stato molto teso anche al confine tra Kosovo e Serbia: minacce, provocazioni e anche una sparatoria. Il ministro è stato in Kosovo e Serbia un mese fa: "L'Italia sta già svolgendo un ruolo importante, la presenza dei nostri militari è uno strumento di politica estera e non è un caso che a guidare la missione Nato Kfor sia un generale italiano. Il nostro scopo è tornare a essere protagonisti di quella regione, come già altri Stati stanno provando a fare. In questo senso si inquadra la conferenza sui Balcani in programma tra un mese a Trieste, a cui farà seguito un evento a Roma con i ministri degli Esteri di quella regione". Giorni caldi anche in Libia: "Per noi è un'area strategica per molti motivi. Ho invitato a Roma l'inviato dell'Onu Abdoulaye Bathily con il quale concordiamo l'auspicio che si possano svolgere presto le elezioni". (segue) (Res)