Cipess: Albano, Sace e Simser a sostegno Pmi

- "Si è tenuta oggi la prima seduta del Cipess, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dove ho partecipato in rappresentanza del ministro dell'Economia e delle Finanze. La riunione, che si è svolta in un clima proficuo e collaborativo, ha approvato rapidamente, tra l'altro, anche due delibere che contengono misure di sostegno finanziario pubblico all'esportazione delle imprese Italiane. La prima misura riguarda il sistema di coassicurazione per la copertura dei rischi definiti non di mercato, assunta dallo Stato e da Sace in proporzione, rispettivamente, del novanta e del dieci per cento. La seconda misura, complementare alla prima, si sostanzia nel contributo alla stabilizzazione del tasso di interesse alle operazioni di credito all'esportazione. Le delibere sono frutto della collaborazione tra il ministero dell'Economia e delle Finanze e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Il governo è al lavoro per sostenere le imprese italiane e l'esportazione delle nostre eccellenze nel mondo". Lo afferma in una nota Lucia Albano, sottosegretario all'Economia e Finanze. (Com)