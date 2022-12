Trasporto aereo: Antitrust, avviata istruttoria su rincari voli Sicilia a Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita Airways per accertare presunte distorsioni della concorrenza derivanti dall’incremento dei prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia in corrispondenza delle festività natalizie. È quanto emerge dal bollettino settimanale dell’Antitrust. “In prossimità delle festività natalizie – si legge nel bollettino – si assiste ad un innalzamento generale e consistente dei prezzi dei biglietti aerei. Ad esempio, il prezzo medio del volo da Milano verso Catania e Palermo è di 201 euro, oltre il 700 per cento del prezzo che si registra nel periodo successivo alle festività, pari a circa 28 euro, nonostante questa costituisca una tratta ad alta intensità di voli giornalieri (oltre 20), offerti da quattro operatori. Solo alcune tratte, anche in estrema prossimità delle festività, resistono alla dinamica di innalzamento generale dei prezzi”. L’Antitrust ha fissato un termine di 60 giorni, “decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione agroalimentare, farmaceutico e trasporti della Direzione generale per la Concorrenza di questa autorità almeno 15 giorni prima della scadenza del termine sopra indicato”. (Rin)