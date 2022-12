Legge Bilancio: Baldino (M5s), centrodestra costringe giovani a emigrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio lanciato oggi ai giovani dal centrodestra “con questa manovra di bilancio è: lavoro non ce n'è. Pazienza. Prendete la valigia e andate al nord a lavorare”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati, Vittoria Baldino, ospite della trasmissione “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. “Lupi dice che la morte di un Paese è abituare i giovani all'assistenzialismo. Io dico che la morte di un Paese è non creare sviluppo e costringere i giovani ad emigrare, contribuendo così allo spopolamento del nostro territorio", ha aggiunto. Il modello economico sociale del centrodestra "si fonda tutto sul paradosso. Questa legge di bilancio - ha sottolineato Baldino - ha tagliato 4 miliardi alla scuola pubblica. Questo vuol dire che circa 700 istituti scolastici, soprattutto in alcune regioni del sud, sono destinati a chiudere. La spiegazione del governo? Sarebbe il calo demografico. Da un lato, dunque, tagliano i fondi alla scuola pubblica appellandosi al calo demografico, per cui a fronte della denatalità, che vorrebbero contrastare, e dei pochi studenti le scuole andrebbero accorpate, dall'altro mettono nulla nella legge di bilancio perché i giovani trovino lavoro e possano creare famiglia. Questa legge di bilancio ha così pensato, per esempio, di tagliare il superbonus oppure transizione 4.0. Il centrodestra si è limitato a mettere fuori uso quei provvedimenti del M5s che pur avevano contribuito a creare lavoro. Solo ‘Decontribuzione sud’ ha creato 2 milioni di posti di lavoro". “È possibile - ha concluso la vicepresidente M5s - in queste condizioni incentivare la natalità, come vorrebbero, se i giovani vengono ‘invitati’ a prendere la valigia di cartone, nonostante lauree e master, per fare il cameriere o il gelataio a Milano, costringendoli a pagare almeno 700 euro d'affitto?”. (Rin)