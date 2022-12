Americhe: caso Odebrecht, procura Brasile riapre collaborazione con Perù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rete di corruzione che si è estesa in gran parte della regione. Dopo il Brasile, il Paese più colpito dalle inchieste su Odebrecht è per l'appunto il Perù, la cui procura ha a suo tempo ha aperto una sezione separata ad hoc. A novembre scorso Brasilia aveva deciso di sospendere la cooperazione con Lima dando seguito a una denuncia dell'azienda nata dopo lo scioglimento di Odebrecht, Novonor, sul mancato rispetto degli accordi bilaterali nell'acquisizione delle prove. Humala è accusato assieme alla moglie Nadine Heredia di aver ricevuto, nelle campagne elettorali del 2006 e del 2011, fondi illeciti in cambio di promesse su futuri appalti. Ma sono ben quattro gli ex presidenti peruviani che, a vario titolo, sono finiti nel mirino della giustizia per fatti collegati all'impersa edile brasiliama: oltre a Humala (capo dello Stato dal 2011 al 2016), c'è anche Alejandro Toledo (2001-2006), e Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). A questi si aggiunge Alan Garcia, morto suicida proprio nel momento in cui la polizia lo stava prelevando per portarlo in arresto. (Brb)