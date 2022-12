Spagna-Venezuela: Madrid nomina dopo due anni ambasciatore a Caracas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già pochi giorni dopo la vittoria al ballottaggio presidenziale, Petro aveva conversato con Maduro, occasione "per rendere noto il nostro desiderio di ricostruire le relazioni diplomatiche". "Inizieremo a costruire le istituzioni che esistevano fino a tre anni fa", spiegava Petro a "W Radio" precisando un messaggio più volte lanciato in campagna elettorale. "C'erano istituzioni che permettevano relazioni non aggressive e che ci fosse spazio di dialogo, ogni volta fosse necessario". In un primo momento si era anche ipotizzata la presenza di Maduro alla cerimonia di insediamento di Petro, tenuta a Bogotà il 7 agosto, eventualità che non ha però avuto seguito per il veto posto da Duque. “Fino a quando io sarò presidente della repubblica, Nicolas Maduro non entrerà nel territorio colombiano. Se il prossimo presidente lo vuole invitare qui in Colombia potrà farlo dopo aver giurato come presidente", dichiarava l’ex capo dello stato colombiano. (segue) (Spm)