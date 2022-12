Spagna-Venezuela: Madrid nomina dopo due anni ambasciatore a Caracas (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi i passi concreti compiuti da agosto. Maduro ha nominato come ambasciatore del Venezuela a Bogotà l’ex ministro degli Esteri, Felix Plasencia. Petro, per parte sua, ha nominato suo ambasciatore a Caracas Armando Benedetti, già senatore e presidente del Senato. A fine settembre si è celebrata la riapertura fisica della frontiera, con una cerimonia tenuta sul ponte internazionale Simon Bolivar, la principale via terrestre che unisce i due Paesi superando il Tachira, il fiume che funge da confine naturale. I collegamenti terrestri tra i due Paesi sono assicurati, oltre che dal “Simon Bolivar” anche da altri due ponti – Tienditas e Francisco de Paula Santander – di importanza strategica per le comunità di frontiera e per il commercio binazionale. (segue) (Spm)