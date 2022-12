Spagna-Venezuela: Madrid nomina dopo due anni ambasciatore a Caracas (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2015 il governo venezuelano aveva chiuso il transito ai veicoli, e nel 2018, impedito anche il passaggio pedonale, salvo i viaggi per motivi umanitari e per ragioni di studio. La chiusura totale arrivava nel 2019, nel momento di peggiori tensioni tra i due Paesi. La Colombia, che aveva riconosciuto Guaidò come presidente legittimo del Venezuela aveva organizzato nella città frontaliera di Cucuta un concerto di raccolta fondi e aiuti umanitari da portare nel Paese vicino. Caracas rispondeva denunciando il tentativo di entrare in Venezuela senza autorizzazione del governo, in violazione della sovranità territoriale, con il presunto scopo – tra le altre cose – di introdurre armi e materiale per sovvertire l’ordine costituzionale. (segue) (Spm)