Libia: Saif Gheddafi, chiunque dovrebbe essere libero di candidarsi

20 luglio 2021

- Chiunque dovrebbe potersi sentire libero di poter partecipare alle elezioni 2023, pena il rischio disconoscimento del loro risultato. Lo ha detto Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto rais libico Mohammed, in una dichiarazione ufficiale rilasciata oggi dal suo staff ai media locali. "A tutti tutti deve essere consentito di candidarsi alle elezioni", ha detto Gheddafi ricordando l'importanza della partecipazione "di tutti i candidati" considerata la "fase cruciale e "le circostanze eccezionali" che attraversa il Paese. "Escludere alcune parti può portare a contestare i risultati" del voto, a "non riconoscerlo" o in ultima battuta ad invalidare l'appuntamento elettorale. Le stesse persone che hanno deciso di "escludere persone specifiche" (lo stesso Gheddafi) dalla competizione elettorale discutono ora sulla validità o meno di candidature "a persone con doppio passaporto o provenienti dai ranghi militari", ha detto il figlio del rais in allusione al generale Khalifa Haftar. Nel novembre del 2021 Saif al Islam Gheddafi aveva presentato personalmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali libiche (che poi non sono più tenute) nella città di Sebha, nella regione meridionale del Fezzan. Si era trattato della prima (e unica) apparizione in pubblico di Saif al Islam Gheddafi dal 2011. Il figlio del defunto rais libico ha oggi 50 anni, parla correntemente inglese e vanta un dottorato alla London School of Economics. Durante il regime del padre Muammar stava lavorando per avviare una liberalizzazione dell’economia libica. Prima della caduta del regime nel 2011, Saif al Islam era considerato il volto moderno della Libia. Saif al Islam è ancora ricercato dalla Corte penale internazionale per presunti crimini contro l’umanità. Nel 2015, Saif al Islam Gheddafi era stato condannato a morte, salvo poi essere liberato nel 2017 e da allora ha vissuto nascosto nella città nordoccidentale di Zintan. (Lit)