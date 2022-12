Sicilia: Aiello (M5s), risoluzione per impegnare governo a tutela lavoratori Almaviva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato una risoluzione in commissione Lavoro alla Camera per impegnare il governo ad adottare iniziative urgenti a tutela dei lavoratori di Almaviva contact, società che ha una storia pluridecennale di presenza produttiva a Palermo. Tra pochi giorni scadrà la proroga dell'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo livello del numero di pubblica utilità 1500, attivato dal ministero della Salute. Alla scadenza di tale proroga, i lavoratori avrebbero dovuto far rientro alle commesse d'origine che nel frattempo Almaviva ha ceduto a soggetti terzi. A ciò, anche con la prospettiva di esubero dei lavoratori, si aggiungono diverse altre commesse tra cui American Express, Trenitalia e Amg. Salvaguardare i livelli occupazionali nella città di Palermo è un obiettivo ineludibile: mi auguro pertanto che il governo si attivi immediatamente per giungere a tale risultato". Lo afferma in una nota il capogruppo del M5s in commissione Lavoro alla Camera, Davide Aiello. (Com)