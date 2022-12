Ucraina: russi bombardano reparto maternità a Kherson, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un reparto maternità a Kherson, in Ucraina, è stato danneggiato a causa di un bombardamento russo. Lo ha reso noto il vicecapo dell’ufficio presidenziale ucraino, Kyrylo Tymoshenko. “I russi hanno attaccato il reparto maternità di un ospedale. Hanno colpito il luogo in cui oggi sono nati due bambini”, ha scritto Tymoshenko in un messaggio su Telegram, aggiungendo che la struttura al momento ospita cinque donne dopo il parto. “Miracolosamente nessuno è rimasto ferito”, ha aggiunto Tymoshenko. (Kiu)