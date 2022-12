Governo: via libera Cipess a provvedimenti su infrastrutture, ambiente e sanità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di agricoltura il Cipess ha approvato il cofinanziamento di parte nazionale del Piano strategico nazionale (Piano strategico della politica agricola comune - Pac) di cui al Regolamento (Ue) 2115/2021 mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui all’art.5 della legge 16 aprile 1978, n. 183, nei limiti dell’importo complessivo di circa 9,4 miliardi di euro. Approvato anche il Piano annuale e il sistema dei limiti di rischio (Raf) per l’anno 2023 relativamente alle attività del Fondo di garanzia piccole e medie imprese. Quanto all’attività di Sace e Simest il Comitato ha approvato il Piano annuale e il sistema dei limiti di rischio (Raf) per l’anno 2023 relativamente alle attività di Sace S.p.A. , i limiti degli impegni assicurativi di SACE S.p.A. Questi sono fissati per l’anno 2023 in 44 miliardi di euro, suddivisi in 4 miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 40 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, con un limite massimo cumulato di assunzione degli impegni di Sace S.p.A. e del ministero dell’Economia e delle finanze, per conto dello Stato, pari a 150 miliardi di euro. Il Cipess ha poi approvato il Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2023 con proiezioni fino al 2025. Il Fondo è uno strumento volto a promuovere le esportazioni e la competitività delle imprese italiane attraverso un contributo (c.d. Contributo Export), in favore delle controparti estere, che, riduce il costo complessivo in conto interessi dei finanziamenti. (segue) (Com)