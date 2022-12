Governo: via libera Cipess a provvedimenti su infrastrutture, ambiente e sanità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato, parlando di ambiente, ha poi approvato la ripartizione dei contributi per l’anno 2021 (importo complessivo 14.502.090,39 di euro) a titolo di compensazioni in favore dei territori che ospitano siti di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Tale importo spetta nella misura del 50 per cent ai Comuni sede di impianto, del 25 per cento alla relativa Provincia e del 25 per cento ai Comuni limitrofi. Il Comitato ha approvato anche lo schema di Programma statistico nazionale (Psn), triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2022, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Per il 2022, il Sistema statistico nazionale (Sistan) prevede la realizzazione di 803 lavori, per una spesa stimata pari a 265,28 milioni di euro. Ha altresì approvato il riparto, per l’esercizio 2022, delle risorse destinate al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) istituiti presso le Amministrazioni centrali e le Regioni e delle cosiddette funzioni orizzontali nonché dei sistemi informativi Cup e Mip, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge 144/1999. Il Cipess ha infine approvato la relazione relativa allo stato di avanzamento del sistema di Monitoraggio investimenti pubblici e Codice unico di progetto (Mip/Cup) aggiornato al 2022, per il successivo periodico inoltro ai due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 144/1999. Il Comitato ha altresì udito un’informativa concernente gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione degli Atti contrattuali dei Contratti di Programma 2022-2026, parte servizi e parte investimenti, tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana. (Com)