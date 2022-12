© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per approvare la manovra nel più breve tempo possibile, perché gli italiani meritano risposte concrete e immediate sul caro bollette, il lavoro, le pensioni minime. Ci auguriamo che anche le opposizioni dimostrino analogo senso di responsabilità e di attenzione all’interesse dei cittadini". E’ quanto dichiara al Tg2 Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia in Senato.(Rin)