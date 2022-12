Lazio 2023: Taverna (M5s), Bianchi grande interprete di nostri valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura alla guida della Regione Lazio di Donatella Bianchi "rappresenta una scelta di alto profilo, in linea con i valori del Movimento 5 stelle e delle sue battaglie per la tutela dell’ambiente e per la lotta al crescere delle diseguaglianze sociali". Lo afferma in una nota Paola Taverna, vicepresidente vicaria del Movimento 5 stelle. "Il Lazio ha bisogno di una politica che sappia interpretare i bisogni e le aspettative dei cittadini laziali, nonché di figure professionalmente e moralmente indiscutibili come quella Donatella Bianchi - aggiunge -. Abbiamo fatto di tutto per arrivare nelle migliori condizioni a questo importante appuntamento elettorale e siamo estremamente fiduciosi sul suo esito". (Com)