Egitto: presidente Al Sisi presiede incontro su sviluppo sistema portuale nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato il primo ministro Mostafa Madbouly, il ministro egiziano dei Trasporti Kamel al Wazir e il maggiore generale Amir Sayed Ahmed, consigliere del presidente per l'urbanistica. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza della Repubblica, Bassam Rady, in un comunicato stampa, secondo il quale l’incontro ha riguardato “lo sviluppo del sistema portuale nazionale”. In particolare, Al Sisi ha ribadito la necessità di uno sviluppo integrato dei porti del Paese, affinché siano create aree logistiche in grado di favorire il miglioramento dei movimenti commerciali, le esportazioni e importazioni e per consolidare la posizione dell’Egitto come centro logistico regionale e globale. Da parte sua, il ministro dei Trasporti ha presentato i progetti per lo sviluppo dei diversi porti lungo le coste del Paese nordafricano e i piani per la costruzione di frangiflutti a nuovi attracchi adatti alle grandi navi. Il presidente è stato anche informato sulla situazione dei lavori attualmente in corso per lo sviluppo del porto di Ain Sokhna, e sui lavori in corso per la prima linea del treno elettrico espresso, che collegherà il Mar Rosso con il Mediterraneo.(Cae)