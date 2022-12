Americhe: caso Odebrecht, procura Brasile riapre collaborazione con Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procure di Brasile e Perù torneranno a collaborare per le indagini sul caso Odebrecht, l'azienda edile protagonista di scandali di corruzione in molti Paesi delle Americhe. "La segreteria per la cooperazione internazionale della procura generale del Brasile ha comunicato alla pubblica accusa (del Perù) la ripresa della cooperazione giudiziaria con le autorità peruviane", si legge in una nota. "Come conseguenza, potranno riprendere le udienze programmate nel processo aperto nei confronti dell'ex presidente Ollanta Humala", recita la procura peruviana. Quello di Odebrecht è stato, assieme a Petrobras, uno dei casi più eclatanti delle indagini anti corruzione della magistratura brasiliana, note con il nome di "Lava Jato". I vertici dell'impresa ingegneristica, grazie a un accordo con le giustizie di Stati Uniti e Svizzera, hanno riconosciuto il pagamento di ingenti somme alla politica in cambio di lucrosi appalti su grandi opere infrastrutturali. (segue) (Brb)