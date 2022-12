Governo: via libera Cipess a provvedimenti su infrastrutture, ambiente e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi a Palazzo Chigi il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, con la presenza del Segretario, Sottosegretario Alessandro Morelli. Il Cipess ha approvato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post sisma, salute, agricoltura, ambiente, internazionalizzazione delle imprese italiane, attività produttive. Il presidente del Consiglio ha espresso soddisfazione per il pacchetto di provvedimenti approvato oggi che consentirà di avviare investimenti importanti e strategici per il territorio. In materia di infrastrutture il Comitato ha approvato l’Atto aggiuntivo al Contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas, consistente nell’allocazione delle risorse recate dall’art. 1, comma 397 della Legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022), per 4,55 miliardi di euro complessivi, di cui circa 2 miliardi di euro per finanziare nuove opere presenti nel contratto di programma 2016-2020, circa 1,8 miliardi di euro per manutenzione, 174 milioni di euro per monitoraggio ponti e gallerie, 170 milioni di euro per fondo progettazione, 167 milioni di euro per gli interventi ricompresi nell’8° stralcio del piano sisma, oltre ad altri interventi. Il Cipess ha altresì approvato il progetto definitivo dell’opera rientrante nel Programma delle Infrastrutture Strategiche “Asse viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione” - Intervalliva di Macerata, tratto Sforzacosta (svincolo S.S. n. 77) – Pieve e collegamento al capoluogo, tratto Pieve – Mattei. (segue) (Com)