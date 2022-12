Governo: via libera Cipess a provvedimenti su infrastrutture, ambiente e sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle politiche di coesione il Comitato ha approvato la riprogrammazione del Psc del Ministero della cultura che viene ridotto da 1.690,57 milioni di euro a 1.590,57 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per il turismo di cui all’articolo 178, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020. E’ stata poi approvata la riduzione di risorse, per complessivi 200 milioni di euro, della dotazione finanziaria del Piano di sviluppo e coesione (Psc) del ministero delle Imprese e del made in Italy. Approvato anche il trasferimento di risorse pari a 200 milioni di euro, finalizzate all’istituzione del Fondo nazionale per il reddito energetico, dal Piano di sviluppo e coesione del ministero delle Imprese e del made in Italy al Psc del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Il Comitato ha inoltre approvato la ricognizione degli interventi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, comma 3, del decreto legge n. 50/2022, riportando gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera Cipess n. 19/2019, aventi valore finanziario superiore a 25 milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali. Nella delibera sono inoltre indicati gli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento governativo e quelli inclusi nei Cis. (segue) (Com)