Spagna-Venezuela: Madrid nomina dopo due anni ambasciatore a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna torna dopo oltre due anni ad avere un ambasciatore titolare in Venezuela. Il governo del presidente Pedro Sanchez ha infatti dato il via alla nomina di Ramon Santos Martinez, attuale incaricato d'affari, come nuovo ambasciatore a Caracas. Una scelta che dimostra il progressivo reinserimento del governo di Nicolas Maduro nel tessuto delle relazioni internazionali. Madrid aveva ritirato l'ambasciatore, Jesus Silva, nel 2020, dopo una delle tante tensioni con Caracas. Ad aprile del 2019 il diplomatico aveva accolto nella residenza l'ex candidato presidenziale Leopoldo Lopez, l'oppositore che poco prima era fuggito ai domiciliari. Da lì, Lopez sarebbe partito clandestinamente per Madrid, coordinando dall'estero la sua lotta contro il governo Maduro. Alle pesanti accuse lanciate dal governo venezuelano, la Spagna - tra i pochi governi occidentali che non hanno comunque riconosciuto Juan Guaidò come presidente ad interim - decideva di degradare le relazioni bilaterali ritirando Lopez e insediando quello che è oggi nominato ambasciatore. (segue) (Spm)