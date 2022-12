Iran: ong, almeno 100 manifestanti arrestati rischiano la pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 100 iraniani arrestati nelle manifestazioni che sono in corso in Iran da oltre 100 giorni rischiano la pena di morte. Lo ha riferito oggi l’organizzazione non governativa con sede a Oslo (Norvegia) Iran Human Rights. L'Iran è scosso dalle proteste scatenate dalla morte, avvenuta il 16 settembre, di Mahsa Amini, curda iraniana di 22 anni, deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per aver indossato in modo scorretto il velo. L'Iran questo mese ha giustiziato due uomini in relazione alle proteste, in un'escalation di repressione da parte delle autorità che secondo gli attivisti mira a diffondere la paura tra la popolazione. Majidreza Rahnavard, 23 anni, è stato impiccato in pubblico il 12 dicembre dopo essere stato condannato da un tribunale di Mashhad (nel nordest dell’Iran) per aver ucciso due membri delle forze di sicurezza. Quattro giorni prima, Mohsen Shekari, anche lui di 23 anni, era stato giustiziato per aver ferito un membro delle forze di sicurezza. In un rapporto pubblicato oggi, l’ong ha identificato 100 persone arrestate nell’ambito delle manifestazioni che rischiano la pena capitale, di cui 13 già nel braccio della morte. Secondo l’ong, diversi detenuti avrebbero un accesso limitato a un avvocato. "Emettendo condanne a morte e giustiziando alcuni manifestanti, loro (le autorità) vogliono che le persone tornino a casa", ha affermato il direttore di Iran Human Rights Mahmood Amiry-Moghaddam.(Res)