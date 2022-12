Legge Bilancio: Speranzon, a Fd’I no lezioni rispetto Parlamento, fiducia giovedì è atto disponibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ha sempre dimostrato grande rispetto per il ruolo del Parlamento, lo testimoniano le numerose iniziative condotte nel corso della scorsa legislatura affinché fosse garantito ai gruppi parlamentari il pieno diritto di discutere ed esaminare i provvedimenti all'esame, e questo soprattutto quando a un certo punto siamo rimasti gli unici a svolgere il ruolo di opposizione. “Per questo oggi non accettiamo lezioni da nessuno, specie da chi a colpi di Dpcm, decreti legge e conferenze stampa a tutte le ore del giorno aveva di fatto silenziato il Parlamento”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon. “I tempi ristretti dell'esame della legge di Bilancio sono dettati dall'evidente esigenza di approvare la manovra in tempo utile per scongiurare l'esercizio provvisorio. Un'ipotesi che qualsiasi partito che ha a cuore il futuro dell'Italia e degli italiani dovrebbe evitare. Per questo avevamo previsto il voto di fiducia domani sera. Dinanzi però alle richieste delle opposizioni abbiamo ritenuto che fosse opportuno garantire un ulteriore confronto sempre alla luce dell'obiettivo di consentire l'approvazione entro la fine dell'anno", sottolinea Speranzon, che aggiunge: "Un gesto di disponibilità verso le opposizioni che ci auguriamo sia apprezzato e porti a considerare l'ostruzionismo una prassi eccezionale e non quotidiana nell'esame dei provvedimenti. La maggioranza è tale perché lo hanno deciso gli elettori lo scorso 25 settembre ed ha il diritto/dovere di governare attuando il proprio programma. Chi pensa di fare ostruzionismo in ogni occasione, con la speranza di far decadere decreti o ostacolare legittime riforme, non fa il bene della democrazia ma si comporta come quei bambini che sapendo di non poter giocare decidono di andarsene portando via il 'pallone'". (Rin)