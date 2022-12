Roma: consigliera comunale di Ladispoli Daniela Marongiu entra nella Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera comunale di Ladispoli, Daniela Marongiu, entra a far parte della Lega. Lo comunica in una nota il vicecommissario di Fiumicino, Stefano Calandra, che spiega: "Faccio i miei auguri di in bocca al lupo a Daniela Marongiu, consigliera comunale di Ladispoli, per il suo ingresso nella Lega. Daniela Marongiu - prosegue - ha già dato prova di determinazione, passione politica e competenza. L'ingresso nella Lega le darà una ulteriore possibilità di dimostrare le proprie capacità, per la crescita dei territori, nel solco degli ideali della Lega". (Com)