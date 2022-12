Regno Unito: ex deputato laborista Umunna consulente del miliardario ceco interessato a Royal Mail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex deputato laborista britannico Chuka Umunna è diventato consulente per il miliardario ceco Daniel Kretinsky. Lo ha reso noto la stampa britannica. Come ha riferito il quotidiano “The Guardian”, Umunna fa parte di una squadra di consulenti per la società Vesa Equity Investment, attraverso la quale Kretinsky possiede il 23 per cento di International Distribution Services (Ids), che controlla la società postale britannica Royal Mail. L’ex deputato laborista è entrato nella banca JP Morgan nel 2021 e durante la sua precedente carriera politica ha rivolto aspre critiche alla privatizzazione di Royal Mail. La partecipazione di Kretinsky in Ids è stata oggetto di un’indagine per i rischi relativi alla sicurezza nazionale. L’inchiesta si è conclusa a ottobre senza conseguenze e questo consente a Vesa Equity Investment di aumentare la sua quota oltre il 25 per cento. (Rel)