Sanità: Anelli (Lega), Majorino distratto o in malafede, in Lombardia accesso cure è garantito a tutti

- "L'accesso alle cure in Lombardia è garantito a tutti. Anche a chi non risiede in Lombardia e, dalle regioni governate dal Pd, come la Puglia o la Campania, si reca negli ospedali lombardi per poter contare sull'efficienza e gli alti standard qualitativi. Un sempre più distratto Majorino non perde occasione per polemizzare su temi che non conosce e rimediare brutte figure". Commenta così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, le dichiarazioni rilasciate dal candidato di M5s e Pd alle prossime regionali lombarde, Pierfrancesco Majorino, sulla vicenda della giovane ragazza senza fissa dimora che ha partorito in questi giorni a Milano, decidendo di non riconoscere il bambino a causa della sua situazione. (Com)