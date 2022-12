Sicurezza: domani fiducia su decreto sui rave in Aula Camera dalle 17:25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno domani, dalle 15:45, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, il decreto cosiddetto sui rave. La prima chiama per appello nominale è fissata alle 17:25, mentre il termine per la presentazione degli ordini del giorno al provvedimento è per domani alle 10:30. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio che tornerà a riunirsi domani, alle 14:30, per decidere sul prosieguo dell'esame del testo, già approvato dal Senato, che deve essere convertito in legge entro il 30 dicembre, pena la decadenza. (Rin)