Bolivia: produzione mineraria cresce 14 per cento su anno, export fattura 6,2 miliardi di dollari

- La produzione del settore minerario nel 2022 in Bolivia è aumentata del 14 per cento su anno, facendo registrare un fatturato per l'export da 6,2 miliardi, in crescita del dodici per cento rispetto al 2021. Lo ha riferito il presidente Arce in un tweet. "L'unità, l'impegno sociale e il lavoro di tutti noi, è stato fondamentale per proseguire, quest'anno, con decisione sulla strada della crescita economica. Nel 2022 abbiamo esportato minerali per un valore di 6,2 miliardi di dollari e la produzione è aumentata del 14 per cento, principalmente zinco, oro, argento e stagno", ha affermato". Le principali destinazioni sono state India, Giappone, Cina, Corea del Sud, Belgio, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. (Brb)