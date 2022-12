Lazio 2023: M5s Campidoglio, Bianchi persona giusta per transizione ecologica, auguri e sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In bocca al lupo a Donatella Bianchi. Una persona competente e di grande esperienza sui temi dell'ambiente, in grado di portare alla Regione Lazio un contributo rilevante su tanti fronti che riguardano la transizione ecologica, dalla protezione ambientale fino alla lotta ai cambiamenti climatici. Così in una nota il Movimento 5 stelle in Campidoglio. "La candidata scelta dal Movimento 5 stelle ha le conoscenze e la passione per garantire tutto questo: a lei vanno i nostri migliori auguri e il nostro pieno sostegno", conclude.(Com)