Libano: media, esercito arresta uomo sospettato dell'uccisione casco blu di Unifil

- L'esercito libanese ha arrestato un uomo sospettato dell'uccisione del casco blu irlandese della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) deceduto lo scorso 14 dicembre a tra le città di Tiro e Sidone. Lo hanno riferito alcuni funzionari della sicurezza citati dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. La fonte ha ribadito che le indagini sull’incidente erano ancora in corso e non ha fornito dettagli sul sospetto. Sean Rooney, 23 anni, è stato ucciso nel sobborgo di Akbye mentre guidava un veicolo di Unifil diretto a Beirut con a bordo altri militari. In base alle prime indagini il veicolo ha sbagliato strada finendo nella zona di Sarafand, fuori dall’area di responsabilità di Unifil. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa irlandesi su Twitter dopo l’incidente, il convoglio composto da due veicoli blindati diretti a Beirut sarebbe finito sotto il fuoco di armi leggere intorno alle 23:15 (22:15 ora italiana). Il militare irlandese Shane Kearney, rimasto ferito nell’attacco, è stato invece trasferito in Irlanda con un’aeroambulanza per proseguire le cure in patria.(Res)