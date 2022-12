Mobilità: in centro storico Roma varchi Ztl attivi il 31 dicembre e primo gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma servizi per la Mobilità, in un comunicato, rende noti gli orari interessati delle zone a traffico limitato (Ztl) per le giornate del 31 dicembre e del primo gennaio. "A Roma le zone a traffico limitato (Ztl) resteranno attive tra il 31 dicembre e il primo gennaio. I varchi del centro storico e quelli del tridente saranno accesi dalle 6:30 del 31 dicembre alle 20:00 del primo gennaio. A Trastevere Ztl notturna attiva dalle 21:30 del 31 dicembre alle 6:30 del primo gennaio. A San Lorenzo Ztl notturna in vigore dalle 21:30 del 31 dicembre alle 6:30 del primo gennaio. A Testaccio funzionamento ordinario tra le 23:00 del 31 dicembre e le 3:00 del primo gennaio", si legge. (Com)