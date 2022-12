Bolivia: governo azzera tariffe su import greggio per abbattere costi carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia ha azzerato le tariffe di importazione di petrolio per tutto il 2023, nel tentativo di contenere i corsi dei carburanti alla pompa. Grazie al decreto esecutivo firmato dal presidente Luis Arce, la compagnia energetica statale Ypfb potrà acquistare greggio a un prezzo più vantaggioso e raffinare in patria i prodotti petroliferi, anziché importare prodotti già raffinati e per questo più cari. "La tariffa doganale sull'importazione di petrolio greggio e gasolio è ridotta a zero per cento (0 per cento) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023", stabilisce l'articolo unico del decreto. "La Bolivia sarà in grado di risparmiare circa 150 milioni di dollari importando greggio e non derivati ", ha affermato il ministro degli idrocarburi e dell'energia, Franklin Molina. Inoltre, la raffinazione di benzina, gasolio e oli effettuata nelle raffinerie del Paese, garantirà la tenuta della produzione nazionale. La maggior parte del greggio, riferisce il quotidiano "La Razon" sarà acquistata dall'Argentina. (Brb)