Legge Bilancio: La Russa, domani discussione e giovedì votazione

- "La conferenza dei capigruppo ha deliberato all'unanimità di procedere domani alla discussione generale e dopodomani alle ore 9 di aprire la seduta con le dichiarazioni di voto e successiva votazione per appello nominale e poi votazione finale". Lo ha chiarito in Aula il presidente del Senato Ignazio La Russa in seguito alle decisioni assunte dalla conferenza dei capigruppo chiesta dalle opposizioni. "Adesso la Commissione sta lavorando", ha aggiunto. "Appena licenziata la relazione la leggiamo" in Aula e "a quel punto è ufficialmente aperta la sessione di Bilancio del Senato", ha concluso La Russa sospendendo quindi la seduta. (Rin)