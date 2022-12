Regno Unito: tasse "occulte" rischiano di impoverire classe media nei prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano fiscale voluto dal cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt lascerà le famiglie della classe media più povere nei prossimi dieci anni. E’ quanto emerge da una ricerca della Biblioteca della Camera dei Comuni, secondo la quale la classe media diventerà più povera di oltre 40 mila sterline (circa 45 mila euro) nel decennio a venire a causa del fatto che le aliquote dell’imposta sul reddito resteranno congelate fino almeno al 2028, senza salire in linea con l’inflazione. L’analisi della Biblioteca è stata commissionata dai liberaldemocratici. Il piano fiscale non risparmierà nemmeno le famiglie a basso reddito: un salario di circa 33 mila sterline (circa 37 mila euro) pagherà oltre quattromila sterline extra (circa 4.500 euro) nel periodo in esame. (Rel)